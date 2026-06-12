viernes, junio 12, 2026
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EMBISTE TRÁILER A IE-TRAM Y CAUSA CIERRE DE LA MÉRIDA-UMÁN; NO HAY REPORTE DE PERSONAS LESIONADAS

Sin que hasta el momento haya reportes sobre lesionados de gravedad, un tráiler embistió a un camión del Ie-Tram (transporte público eléctrico) y provocó el cierre total de la carretera Mérida-Umán, a la altura de la Termoeléctrica, en el kilómetro 14.5.

Por el impacto, la unidad de transporte público se proyectó hacia el camellón central, donde derribó un poste de alumbrado, mientras el tráiler fue retirado de urgencia para liberar la circulación hacia Mérida.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional se quedaron a cargo del deslinde de responsabilidades. Los daños materiales aún no han sido cuantificados.

Información: Yucatán Ahora.

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