DECOMISO HISTÓRICO DE 59 MILLONES DE LITROS DE COMBUSTIBLE DE ERNESTINA GODOY EN GUANAJUATO… ¡NO ES HUACHICOL!

Por: Gonzalo Monroy

A través de un video publicado en sus redes sociales, el experto y consultor especializado en energía Gonzalo Monroy afirmó que en el decomiso histórico de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, hay una rotunda equivocación, pues, recalcó, no es huachicol, pues se trata de una planta legalmente constituida que sólo está en posesión del producto (gasolina magna, premium y diésel) de sus clientes, entre ellos Pemex.

Esa terminal, la de San José Iturbide, es una planta gigantesca, crucial para la logística de reparto en todo el Bajío y una parte del Valle de México, que fue inaugurada en 2017 y clave cuando Andrés Manuel López Obrador provocó el desabasto de 2019, al cerrar la refinería de Salamanca y los ductos, explicó.

Esa planta privada del Grupo Simsa, explicó, da servicio a grandes marcas como Valero, Mobil e, incluso, hasta hace muy poco a Pemex, es decir, no es importadora, sino sólo está en posesión del producto (gasolina magna, premium y diésel) de sus clientes, lo cual no quita que se tenga que ver de dónde salió el producto, lo cual está documentado.

Y sentenció: “Aquí alguien quiso hacerse el gracioso y quedar bien con la Presidenta, y no se sorprenda nadie que en algunos días y semanas el Gobierno salga a decir ‘qué creen, nos equivocamos’”.

A su video agregó: “¿59 millones de litros de ‘huachicol’ y nadie vio nada? Alguien se equivocó y en grande. Como se ve en las fotos y videos, es una terminal legalmente constituida, con tanques e incluso una espuela de tren para la descarga de los carro-tanques de combustible que llegan desde la frontera”.

Como puso Mauro González, añadió Gonzalo Monroy, se va a acreditar el origen lícito, cosa que no debería llevar mucho tiempo, y si hubiese algún ilícito, ese ocurrió en la frontera, en las garitas controladas por el Ejército Huachicolero y su Guardia Nacional.