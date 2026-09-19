sábado, septiembre 19, 2026
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INVITA EL INE A LA CIUDADANÍA A OBSERVAR Y SER PARTÍCIPE DE LAS ELECCIONES; CONTRATARÁ TEMPORALMENTE A CAES

Berenice León Mabarak, encargada de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Campeche, informó que de octubre o noviembre deberá ser emitida la convocatoria para la contratación de supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (CAES).

En conferencia de prensa, señaló que es necesario que la población interesada este pendiente de las redes sociales, porque ahí saldrá la convocatoria con todos los detalles con los que deberán cumplir.

Dijo que se trata de ciudadanos que saldrán a las calles a tocar las puertas de la ciudadanía que será insaculada, para formar parte de los funcionarios de mesas de casilla.

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