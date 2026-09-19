SIMULACROS CON HIPÓTESIS DE SISMO EN LA CIUDAD CAPITAL Y CARMEN

Como parte del Día Nacional de Protección Civil, tanto en la ciudad capital como en Ciudad del Carmen se realizaron simulacros para reforzar protocolos de actuación ante sismos y otras emergencias.

Aquí en la capital, el simulacro con hipótesis de sismo se realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Concordia, y contó con apoyo de personal de Protección Civil para trasladar a algunos pacientes y derechohabientes a una zona de seguridad. Hubo cierre de calle.

En la Isla, la movilización se realizó en una tienda comercial.