LA INSEGURIDAD YA GOLPEA A HOPELCHÉN, LAMENTA DIPUTADO, Y EXIGE A LAS AUTORIDADES CUMPLIR CON SU TRABAJO

-“No hay avances en las investigaciones sobre ejecuciones”

Hopelchén.- La ejecución perpetrada el pasado fin de semana en Bolonchén de Rejón, es un tema que preocupa a las familias cheneras, señaló el diputado por Hopelchén, Miguel Ángel Pool Alpuche, y lamentó que los hechos ocurridos en las últimas horas demuestren que la inseguridad ya alcanzó a su Municipio.

El legislador priísta recordó que ya han ocurrido otras ejecuciones en la cabecera municipal, y pese a la gravedad de los delitos la autoridad pareciera no tener ningún avance sobre las investigaciones.

Además, Pool Alpuche destacó que la víctima ya había sido amenazada a través de una manta, ante lo cual exigió a las autoridades reforzar la seguridad en Hopelchén y cumplir con el trabajo que les corresponde y les toca hacer.

El Municipio chenero siempre ha sido tranquilo, con paz y gente amable, por lo cual “no podemos normalizar la situación de inseguridad que se vive en toda la geografía estatal”, misma que se ha venido denunciando desde hace años pero no se ha hecho nada por parte de las autoridades competentes.