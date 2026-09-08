martes, septiembre 8, 2026
Lo último:
LocalesMunicipales

LA INSEGURIDAD YA GOLPEA A HOPELCHÉN, LAMENTA DIPUTADO, Y EXIGE A LAS AUTORIDADES CUMPLIR CON SU TRABAJO

-“No hay avances en las investigaciones sobre ejecuciones”

Hopelchén.- La ejecución perpetrada el pasado fin de semana en Bolonchén de Rejón, es un tema que preocupa a las familias cheneras, señaló el diputado por Hopelchén, Miguel Ángel Pool Alpuche, y lamentó que los hechos ocurridos en las últimas horas demuestren que la inseguridad ya alcanzó a su Municipio.

El legislador priísta recordó que ya han ocurrido otras ejecuciones en la cabecera municipal, y pese a la gravedad de los delitos la autoridad pareciera no tener ningún avance sobre las investigaciones.

Además, Pool Alpuche destacó que la víctima ya había sido amenazada a través de una manta, ante lo cual exigió a las autoridades reforzar la seguridad en Hopelchén y cumplir con el trabajo que les corresponde y les toca hacer.

El Municipio chenero siempre ha sido tranquilo, con paz y gente amable, por lo cual “no podemos normalizar la situación de inseguridad que se vive en toda la geografía estatal”, misma que se ha venido denunciando desde hace años pero no se ha hecho nada por parte de las autoridades competentes.

También te puede gustar

“FUI SECUESTRADO Y SIGO SIENDO EL PRESIDENTE”: NICOLÁS MADURO SE DECLARA NO CULPABLE EN NUEVA YORK

Cancelan paseos por tierra de la virgen del Carmen para evitar contagios de Covid

SEIS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DETIENEN A UN MENOR EN PARQUE DE SKATE CON EXCESO DE VIOLENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *