LOS CAMPECHANOS APRIETAN SUS BOLSILLOS MIENTRAS LAYDA SIGUE CON OCURRENCIAS: FIA

A través de un reporte del segmento denominado Huay Nius, Fuerza Informativa Azteca (FIA) criticó la falta de empatía de la

gobernadora Layda Sansores con el pueblo campechano que se queja de vivir en crisis económica, pues en vez de escucharlo sigue con sus ocurrencias como la escultura del jaguar o quitar el Foro “Ah Kim Pech” para la Feria de San Román, que es generador de ingresos para decenas de familias.

En Campeche, recalcó, la economía anda tan apretada que hasta el bolsillo ya está adelantando el “Grito”, pues mientras unos hacen cuentas para llegar a la quincena, el Gobierno de Layda Sansores sigue c∆st¡g∆ndo a los ciudadanos con ocurrencias como la escultura del jaguar (le llamó “Misho del bienestar”), el cual dijo fue regalo pero luego el secretario de Finanzas informó que costó 1.6 millones de pesos.

Además, la Feria de San Román tuvo que cambiar de sede porque en el Foro “Ah Kim Pech” está contemplada una obra, mientras muchos ciudadanos preguntan cuál, pues entre cambios, proyectos y decisiones de última hora, quienes pagan los platos rotos son los que viven de la actividad económica que generan estas tradiciones.

FIA muestra declaraciones del dirigente fiestero Rogelio Loeza, quien recalcó: “La economía no está fácil, el Gobierno lo sabe y Layda sabe que Campeche no tiene desarrollo económico, y del líder estatal priísta Ricardo Medina Farfán, quien resumió que no hay recursos suficientes para atender las necesidades básicas y ayudar a las familias, por el contrario hay recortes.

Así, recalca FIA, ya no se sabe si hay crisis económica o es un juego de “Adivina qué obra va a construir el Gobierno, y mientras la feria cambia de casa y las ocurrencias cambian de rumbo, lo único que no cambia es la economía de los campechanos”.