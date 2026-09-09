miércoles, septiembre 9, 2026
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LAYDA SANSORES ALARGA LAS FIESTAS PATRIAS: DECRETA DESCANSO EL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE

La gobernadora Layda Sansores San Román, anunció que el jueves 17 y viernes 18 de septiembre serán días de descanso, lo que permitirá extender el periodo de asueto hasta el domingo 20 de septiembre.

La mandataria explicó que la decisión busca facilitar que los maestros provenientes de los municipios participen en los desfiles conmemorativos del 16 de septiembre y, posteriormente, cuenten con los días siguientes para regresar a sus lugares de origen.

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