miércoles, septiembre 9, 2026
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LLUVIAS APAGAN DISCURSO DE CLAUDETH; FALLA ALUMBRADO RECIÉN ESTRENADO EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN…Y NO REVELA MONTO DE INVERSIÓN

Tras los rayos de ayer y las lluvias acumuladas en los últimos días, las recién habilitadas conexiones eléctricas de la avenida Revolución, incluyendo la del Puente de Champotón, presentaron fallas y empezaron a parpadear, lo que generó cuestionamientos ciudadanos sobre la calidad de los trabajos de la Alcaldía encabezada por la morenista Claudeth Sarricolea Castillejo.

Apenas en agosto pasado, y sin presentar montos de inversión, el Ayuntamiento champotonero presumió la nueva iluminación de la referida, localizada en el malecón de la ciudad.

“Con la ampliación de la red de alumbrado, este espacio hoy luce mejor iluminado y ofrece mayor seguridad y comodidad para quienes transitan y disfrutan de esta zona”, señaló la publicación.

Ahora, a poco más de un mes de haber sido puestas en funcionamiento, la infraestructura comenzó a presentar fallas, particularmente después de las lluvias de anoche.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no se ha pronunciado al respecto, ni ha brindado detalles sobre la empresa responsable.

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