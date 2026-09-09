¡ARRIESGAN LA VIDA POR FALTA LUZ!; POBLADORES DE OXCABAL INTENTAN RESTABLECER EL SERVICIO Y SURGEN CHISPAZOS EN POSTE Y CABLES

La desesperación por la falta de energía eléctrica llevó a habitantes de la comunidad de Oxcabal, en el Municipio de Carmen, a intentar restablecer por su cuenta el servicio manipulando una cuchilla de la red eléctrica, sin embargo, al realizar la maniobra se produjeron fuertes chispazos en el poste y las líneas por un aparente corto circuito, lo que puso en riesgo sus vidas.

Y es que ante la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las constantes fallas que afectan a la comunidad, los pobladores tomaron la decisión de tratar de solucionar el problema.

Al no lograr su objetivo, lo que quedó evidenciado en un video que circula en redes sociales, exigieron la pronta intervención de la CFE para evitar que ante la urgencia, alguien vuelva a exponerse intentando solucionar el problema por su cuenta.