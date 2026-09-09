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LAYDA PRESUME “RENDER” DEL CENTRO CULTURAL DE ARTES ESCÉNICAS QUE SE CONSTRUIRÁ EN EL FORO AH-KIN-PECH

EL PROYECTO EJECUTIVO TUVO UN COSTO DE 12 MILLONES DE PESOS

La gobernadora Layda Sansores presumió una imagen del Centro Cultural de Artes Escénicas que se pretende construir en el Foro Ah-Kin-Pech, al destacar que ya cuenta con proyecto ejecutivo y que, a diferencia de propuestas de administraciones anteriores que quedaron en maqueta, este proyecto pretende convertirse en una realidad. Sin embargo, el proyecto ejecutivo por sí solo tuvo un costo de 12 millones de pesos, monto dado a conocer por el encargado de la SEDUMOP, Bernhard Rehn, mientras todavía falta definir cuánto costará la construcción del complejo cultural. Sansores resaltó que el foro mantendrá su funcionalidad y será modernizado con el nuevo proyecto.

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