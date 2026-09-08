EL BURRO DE TROYA

“Son tan burros que no aprenden de sus errores, al contrario, cada día lo hacen peor y los resultados electorales son de pronósticos reservados, se van a llevar una paliza de Padre y Señor nuestro…”

–“No deja de sorprenderme esa inagotable capacidad que tienen los guindas, lo mismo su dirigente que sus “operadores políticos”, (dicho en comillas, porque en realidad son inoperantes y han resultado un verdadero fracaso, aclaró el viejo Julián) para destruirse a sí mismos, para pegarse tiros en el pie, y para incrementar cada día el repudio que el pueblo les tiene”, señaló al abrir la charla con sus amigos del Parque Principal.

–“Supongo, respetado maestro, que se refiere usted al más reciente ‘operativo’ implementado por el lídercillo de ese instituto político, el Payasito Chilango, para acusar a sus oponentes naranjas de haber repartido playeras, gorras, mochilas y vasos con leyendas en contra del régimen actual” refirió el bolero don Memín.

–“Exacto, contestó el senecto profesor jubilado. Él mismo ordenó que se repartieran esas prendas, él mismo subió un video para acusar guerra sucia en contra de su partido y del Gobierno, y él mismo se victimizó como una plañidera. No busca la manera de llamar la atención ni de ganarse la aprobación de la militancia, pero todo le sale mal, y lo que se ganó fue la burla de todo el pueblo” aseveró.

–“Es famosa la leyenda del Caballo de Troya, ilustró con su sapiencia el poeta Casimiro, y la historia nos recuerda que los griegos construyeron un enorme caballo de madera en cuyo interior se escondieron sus mejores guerreros, y fue el recurso para poder ingresar a esa ciudad amurallada a fin de vencer a sus enemigos troyanos. El parangón con nuestra actualidad es que no están usando a un caballo sino a un burro orejón, que tampoco ha podido ganar la guerra sino que con sus estrategias cada día está perdiendo batalla tras batalla. Los burros de Troya encabezados por el Payasito Chilango son los que se están autoflagelando todos los días” subrayó.

–“Guerra intestina también se le llama, coincidió sin chistar doña Chela. Es una batalla de guindas contra guindas que los ciudadanos estamos contemplando entre divertidos y asustados, porque ellos mismos se pegan, y después acusan a los demás de estarlos lastimando. Una vergüenza total, una ridiculez absoluta que yo creo que ahora sí le va costar la cabeza al chilanguito que dice ser líder de los guindas”.

–“La verdad que yo todos los días me levanto con la curiosidad de saber qué otra burrada se le va ocurrir a los “estrategas guindas” para hacer el ridículo. Y es que son tan burros que no aprenden de sus errores, al contrario, cada día lo hacen peor y los resultados electorales son de pronósticos reservados, se van a llevar una paliza de Padre y Señor nuestro” anticipó.

–“Lo más revelador del caso, resumió el viejo Julián, es que evidencian el pánico que les da la inminente llegada del Chino Naranja. Están literalmente aterrorizados y ya no saben qué hacer, aunque de todas esas burradas que cometieron, hay que agradecerles el financiamiento de esas playeras y gorras que mucha gente está usando porque fueron un regalo de los guindas para hacerle publicidad gratuita al exalcalde campechano, y porque realmente lo apoyan. Así que esperemos más burradas del Payasito Chilango, antes de que le den una patada en el trasero para mandarlo de regreso a la capital del país”, concluyó.