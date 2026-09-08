NUEVA ONDA TROPICAL LLEGARÁ ESTE MARTES Y REFORZARÁ LAS LLUVIAS EN LA PENÍNSULA

La Península de Yucatán tendrá este martes lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes por la llegada de una nueva onda tropical, que interactuará con los remanentes de la onda tropical 37 y la inestabilidad provocada por un vórtice ciclónico en altura sobre el Golfo de México. También existe riesgo de actividad eléctrica, turbonadas, encharcamientos e inundaciones urbanas.

En Yucatán se esperan tormentas fuertes dispersas, con acumulados de 25 a 50 milímetros y temperaturas máximas de 32 a 37 grados. En Campeche se prevén lluvias de 5 a 25 milímetros en zonas del norte, centro y suroeste, con máximas de 31 a 37 grados. Para Quintana Roo se pronostican tormentas moderadas dispersas en el norte y centro, con acumulados de 5 a 25 milímetros y temperaturas de hasta 37 grados.

Aunque las lluvias comenzarían a disminuir de forma gradual a partir del jueves, esta condición será breve, ya que para el fin de semana se contempla la llegada de otra onda tropical a la región, con un nuevo incremento en las precipitaciones.