TRENMAYA, EL “ÉXITO” QUE NO CUMPLE SU OBJETIVO DE ATRAER A TURISTAS EXTRANJEROS: REFORMA

Además de que su costo pasó de 140 mil millones de pesos proyectados inicialmente a más de 500 mil millones, el Tren Maya no ha cumplido su objetivo de atraer a turistas internacionales, pues menos del 10% de sus pasajeros es extranjero, según datos del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, dado a conocer por el Diario Reforma.

“El Tren Maya ha transportado a un total de 89 mil 920 pasajeros internacionales durante el periodo de septiembre de 2025 a junio de 2026, lo que representó el 8.5 por ciento del total”, indica el documento.

El Informe reporta 1 millón 55 mil 791 pasajeros en esos 10 meses, entre nacionales y extranjeros, pese a que sólo el Gobierno de Quintana Roo reportó la llegada mensual de más de 951 mil turistas.

Así, los 89 mil 920 pasajeros extranjeros transportados durante 10 meses representan menos del 1 por ciento del flujo de turistas internacionales que llegaron a Quintana Roo en ese mismo periodo.

A pesar de estas cifras, durante su discurso en Palacio Nacional el pasado 1 de septiembre, un día después del nuevo descarrilamiento, Sheinbaum aseguró que el proyecto marcha con éxito. “Aprovecho para informarles, a todos aquellos que auguran que no funciona, que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona conforme a lo planeado”.

La Presidenta utilizó la cifra acumulada de pasajeros desde la inauguración del primer tramo, el 15 de diciembre de 2023, mientras el expresidente Andrés Manuel López Obrador, impulsor de la obra, calculó al menos 3 millones de pasajeros al año, principalmente turistas internacionales.

INCIDENTES

Los percances son: el 31 de agosto de 2026, un tren con 123 pasajeros registró el más reciente 50 metros después de salir de la estación San Francisco de Campeche, rumbo a Mérida, sin personas lesionadas.

En agosto de 2025, un vagón se salió de las vías por una anomalía en el cambio de vía y chocó contra otro convoy; en enero de 2025, un vagón de carga con balasto se descarriló cerca de Limones, Bacalar, Quintana Roo; y en marzo de 2024 se registró otro incidente relacionado con la operación.