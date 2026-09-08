MÉXICO SE HUNDE EN EDUCACIÓN; “QUITAR EXÁMENES ES FÁCIL, ENSEÑAR ES SU TRABAJO”: JOSÉ DÍAZ

-REPRUEBAN A ALUMNOS EN PISA… PERO MARIO DELGADO PRESUMIÓ QUE YA NO SE PRESENTARÁ EXAMEN PARA ENTRAR A LA PREPA.

-MÉXICO RETROCEDIÓ 25 AÑOS EN EDUCACIÓN.

Luego de que el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) reportó que los alumnos mexicanos de 15 años de edad que concluyeron su educación básica obtuvieron puntajes bajos en matemática, ciencia y lectura, en redes sociales “revivió” el video donde el secretario nacional de Educación, Mario Delgado, presume que ya no hay examen para ingresar a la prepa, con lo cual se atribuye el retroceso educativo a esta medida federal.

En las imágenes, el funcionario expresa sonriente: “¿Hacer examen para la prepa? Como tu ex, eso ya quedó en el pasado. Tú ya tienes tu lugar asegurado en la preparatoria cerca de tu casa”.

También anuncia la apertura de inscripciones en la plataforma Miderechomilugar.gob.mx, tras lo cual exclama: “Y listo”.

Al respecto, el analista político José Díaz recriminó: “México por los suelos en matemáticas, lectura y ciencias, ¿y quién está al frente de la SEP? Un hombre que no es maestro ni pedagogo, pues Mario Delgado es economista. Pero eso sí, quitando exámenes y haciendo chistecitos para presumirlo”.

Y en alusión a Delgado, recalcó que quitar los exámenes es muy fácil, pero enseñarles a los estudiantes para que puedan aprobarlos era su trabajo.