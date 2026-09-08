martes, septiembre 8, 2026
Lo último:
LocalesMunicipales

PADRES PUEDEN APOYAR A LAS ESCUELAS, PERO CUOTAS NO PUEDEN CONDICIONAR INSCRIPCIONES: SEDUC

San Francisco de Campeche.- El secretario de Educación de Campeche, Candelario Pacheco Pacheco, aseguró que no se puede condicionar la inscripción, el ingreso o la permanencia de un alumno al cobro de alguna cuota, en las escuelas públicas.

Lo anterior, tras el reporte de cobro de cuota en la Secundaria Técnica número 2 de Escárcega.

Pacheco Pacheco aclaró que en los consejos escolares de participación social los padres de familia se pueden organizar para ayudar a la escuela, con el director.

También te puede gustar

Mujer intenta suicidarse con veneno para ratas, tras discutir con su pareja

DESDE HACE 20 DÍAS NO LES PAGAN A INTENDENTES DEL HOSPITAL DE XPUJIL

“NORTAZO” LLEGARÁ ESTE LUNES A LA PENÍNSULA DE YUCATÁN POR EL FRENTE FRÍO #13

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *