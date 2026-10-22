TARDÍO ARREPENTIMIENTO

Mientras deje sus intimidades en la alcoba y no los maneje como propaganda, puede hacer con su cuerpo un remolino, lo lamentable es que su precampaña es ilegal y recibe recursos públicos…

–Oigan, preguntó interesado el bolero don Memín a sus amigos de tertulia: ¿ustedes creen que algún día se borre de la memoria ciudadana ese episodio en que el Stripper del Bienestar confiesa desnudo, sus gustos sexuales diferentes y su preferencia por el líquido vital masculino? No ha sido el primero ni será el último en revelar tales inclinaciones, pero parece que este episodio va marcar para siempre su carrera política” especuló.

–“Bueno, le aclaró categórico el poeta Casimiro. Tú sabes que no fue solamente un episodio el que hoy le causa tanta vergüenza. Noooo. El muchachito se dedicó una parte de su vida al negocio de los videos prohibidos a los que solamente podías tener acceso previa suscripción monetaria. O sea, vivió de eso. Y si bien no es ilegal ni prohibido, ya que muchos lo hacen, si por lo menos lo despojó para siempre de cualquier autoridad moral”.

–“No sean tan canallas, demandó insidioso don Julián. Recuerden que el partido del arco iris tiene muchos afiliados, y hay algunos que simpatizan con su causa, de manera que si lo dejan competir en la elección, seguramente que varios de su gremio votarán por él, y con eso de que hay muchos en el clóset, a lo mejor hasta tenga mayoría”.

–“Jesús, María y José, exclamó alarmada doña Chela. Que Dios nos libre de esa salazón. No quiero que mi bella ciudad se convierta en una sucursal de Sodoma y que en el cuarto piso se instale Gomorra, con eso de que los dos muchachitos de la Tía parecen tener los mismos gustos. Una cosa es que tengamos tolerancia para las personas de esas tendencias, y otra que sea obligatorio ser como ellos” reclamó.

–“No me precio de ser mocho ni moralino, apuntó don Memín, pero sí quisiera que nuestras autoridades tengan por lo menos el respeto ciudadano, que sean un ejemplo a seguir y que su liderazgo lo ejerzan para conducir a nuestras juventudes al éxito y al progreso, no a mostrar su cuerpo a cambio de unas monedas”.

–“Sea lo que sea, concedió el poeta Casimiro, lo cierto es que el muchachito está desesperado tratando de justificar esa situación. Se ve que le pesa, no sé si se avergüenza y tampoco si está arrepentido, pero sí sé que él mismo acepta que es su peor lastre para alcanzar la meta que se han proyectado”.

–“Pues yo diría, difirió de inmediato don Julián, que ese no es su peor lastre. Porque mientras deje sus intimidades en la alcoba y no los maneje como propaganda, puede hacer con su cuerpo un remolino, lo que verdaderamente importa es que ese muchachito está realizando una precampaña ilegal, financiado con recursos públicos y con todo el respaldo del aparato gubernamental y eso sí es repudiable. Las leyes son claras en este sentido y le pueden negar el registro si se comprueba que ha violentado las disposiciones legales y eso todos lo estamos viendo”.

–“Entonces que la Tía ya vaya pensando en un “plan B” sugirió doña Chela, ya que a ese muchachito le está entrando el agua por todas partes, dicho con todo respeto, y parece que se va ahogar antes que inicie la competencia” concluyó.