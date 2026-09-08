JUEZ DEFINE ESTE MARTES SITUACIÓN JURÍDICA DE MENONITA ACUSADO DE PRIVAR DE LA LIBERTAD A ADOLESCENTE

Durante este martes 8 de septiembre, un juez de Control definirá la situación jurídica de J.R.P., de 32 años, quien enfrenta acusaciones por violación equiparada y privación ilegal de la libertad, tras un hecho ocurrido el fin de semana en una localidad de Hopelchén.

El hombre permanece a disposición de la autoridad judicial desde la noche del lunes, en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, y será durante la audiencia inicial cuando se determine si existen elementos suficientes para continuar el proceso en su contra.

De acuerdo con los datos proporcionados, la víctima, una adolescente de 13 años con autismo, se encontraba en un parque público cuando presuntamente fue sustraída y trasladada a un local ubicado en las afueras de la comunidad.

La menor fue localizada por elementos de la Policía Municipal en el inmueble, donde también se encontraba el ahora detenido, quien quedó a disposición de las autoridades para el desarrollo de las investigaciones.