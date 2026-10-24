TRÁILER SE VUELCA EN LA CARRETERA XPUJIL-CHETUMAL; CONDUCTOR QUEDA PRENSADO

Un aparatoso accidente ocurrió la mañana de este sábado en la carretera Xpujil-Chetumal, en el tramo Nicolás Bravo-Caobas, cerca del municipio de Calakmul, donde un tráiler terminó volcado fuera de la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente se quedó dormido o perdió el control de la pesada unidad debido al cansancio, lo que provocó que saliera de la carretera y volcara. Tras el accidente, el chofer quedó prensado dentro de la cabina.

Habitantes de la zona acudieron para auxiliarlo y ayudarlo a salir de la unidad. Posteriormente, el conductor fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, debido a los diversos golpes que sufrió durante el percance.