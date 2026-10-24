CON TÍTULO DE PROPIEDAD EN MANO, ELIZABETH MOLINA DEMUESTRA SER DUEÑA DE UN TERRENO EN LA LEOVIGILDO

-Anuncia que procederá legalmente contra la mujer que la acusó de obtenerlo de manera ilícita

Con documentos de título de propiedad emitidos por el Registro Público de la Propiedad, notaría pública y pago de impuestos, la señora Elizabeth Molina demostró ser legítima propietaria de un predio ubicado en la colonia Leovigildo Gómez, con lo cual, recalcó, demuestra que son falsas las acusaciones que en su contra se han realizado por supuestamente apoderarse de manera ilegal de ese espacio, donde levantará un templo.

En derecho de réplica, Elizabeth Molina lamentó los comentarios en su contra y de su hijo vertidos por Angélica Cahuich Marín, quien la acusa de apoderarse de manera ilegal del terreno, ante lo cual la conminó a respetar los documentos legales que la acreditan como legítima propietaria.

Reveló que por esos dichos interpuso demanda por difamaciones ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y que procederá conforme a los lineamientos de ley para poder ingresar a su predio.