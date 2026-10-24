sábado, octubre 24, 2026
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CABALLO PIERDE LA VIDA AL “APARECER” DE MANERA REPENTINA EN LA CARRETERA Y SER ARROLLADO POR VEHÍCULO, QUE QUEDÓ DESTROZADO

-Tripulantes de la unidad motriz salieron en ilesos; sólo pérdidas materiales

Chekubul, Carmen.- Un caballo perdió la vida al salir de manera repentina de una zona enmontada hacia la carretera que va hacia Sabancuy, concretamente cerca de Chekubul, y ser arrollado por un vehículo, el cual quedó destrozado de la parte frontal pero cuyos ocupantes salieron ilesos.

El accidente se registró en la curva del rancho de Los Melo, y el ungulado quedó tirado a un lado del asfalto, entre la maleza.

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