NO MIENTAN MÁS, PEMEX PAGA YA: TANIA DOMÍNGUEZ

De manera irresponsable, el Gobierno ha salido a declarar que la deuda ya fue saldada, critica

San Francisco de Campeche.- Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada local de MOCI, Tania Domínguez Fernández, exigió: “¡No mientan más, Pemex paga ya!”, y detalló que acudió a las oficinas centrales de Pemex a entregar un oficio para exigir que pague a sus proveedores de Carmen, quienes están en la lona, y subrayó que “es un llamado urgente y enérgico para que se resuelva de inmediato la falta de pagos”.



Detalló que el pasado martes 29 de abril acudió a las oficinas centrales de Pemex, a entregar un oficio dirigido al director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, en representación de los integrantes de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en la 65 Legislatura del Congreso de Campeche.



“La razón de nuestra visita no fue un simple trámite, sino un acto de exigencia y responsabilidad, porque lo que hoy vive el municipio de Carmen no puede seguir ignorándose. Porque mientras desde las oficinas

gubernamentales se difunden discursos triunfalistas, en la realidad de nuestra gente hay crisis, hay incertidumbre y hay abandono”.



Este documento entregado a Pemex –sentenció–, es un llamado urgente y enérgico para que se resuelva de inmediato la falta de pagos a proveedores y contratistas en Carmen.



Se trata de empresas locales, muchas de ellas pequeñas y medianas, que han sostenido durante años una relación con la empresa productiva del Estado, cumpliendo puntualmente con sus obligaciones, generando empleos y moviendo la economía de la Isla. Hoy, esas mismas empresas están “en la lona”, ahogadas por una deuda que simplemente no se les quiere reconocer ni pagar.

Y exclamó: “Este reclamo tiene fundamentos y tiene re

spaldo. El pasado 18 de febrero, este Congreso aprobó por unanimidad un exhorto a Pemex. Todas las fuerzas políticas coincidimos en que este problema debía atenderse de manera inmediata, y no fue una postura partidista, sino una exigencia común, legítima y urgente, y sin embargo, la respuesta ha sido el silencio y, peor aún, la mentira”.



De manera irresponsable –expuso–, el Gobierno ha salido a declarar que la deuda ya fue saldada. Afirmaciones que no sólo son falsas, sino también insultantes para quienes siguen esperando su pago. Sí, es cierto que se han realizado algunos pagos, pero han sido parciales, selectivos y absolutamente insuficientes. Han querido aparentar que el problema ya se resolvió, cuando la realidad en Carmen sigue siendo crítica, aseveró.



Negar esta crisis, subrayó Domínguez Fernández, es faltar al respeto a las y los trabajadores que han perdido su empleo, es darle la espalda a miles de familias que dependen de estas empresas, e ignorar a quienes han invertido su tiempo, su capital y su confianza en una relación con el Estado que hoy se siente rota.



La legisladora advirtió que la economía de Carmen está en riesgo, pues la actividad comercial ha disminuido, el desempleo ha crecido y la incertidumbre sigue afectando a miles de familias, y todo esto ocurre mientras Pemex sigue generando ganancias y recursos que no se reflejan donde más se necesitan: en la gente.



“Carmen le ha dado mucho a la industria petrolera y a las finanzas públicas del país, por lo cual lo mínimo que merece es justicia y trato digno, que hoy es inexistente”.



Desde Movimiento Ciudadano, alzamos la voz con responsabilidad, pero también con firmeza. No venimos a provocar, pero tampoco vamos a callar, no vamos a permitir que se minimice un problema que está destruyendo el tejido económico y social de una región clave para el país.



Domínguez Fernández planteó que el oficio entregado a Pemex no es un gesto simbólico, sino “es una exigencia formal y un recordatorio de que hay ojos vigilantes y voces firmes desde el Congreso de Campeche. Y esta es nuestra postura: queremos respuestas, queremos pagos y queremos justicia para la Isla y para este Estado”.

La verdad no se tapa con boletines. La justicia no puede aplazarse más. Y porque la gente de Carmen no puede esperar, lo decimos fuerte, claro y sin rodeos: ¡No mientan más, Pemex paga ya!

