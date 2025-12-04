LO ASESINAN CON ARMA BLANCA EN LA AVENIDA 10 DE JULIO

Ciudad del Carmen.- Durante los últimos minutos de ayer miércoles, un hombre fue asesinado con arma blanca en la colonia Francisco I. Madero, lo que generó una intensa movilización policial y pericial en la zona.



El ataque ocurrió en la avenida 10 de Julio esquina con Cristóbal Colón, donde vecinos reportaron a un masculino caminando herido hasta desplomarse sobre el pavimento, frente al SAT.



De acuerdo con testigos, la víctima habría sido interceptada y atacada por 2 sujetos no identificados cuando aparentemente se dirigía a su domicilio. Tras recibir varias heridas en cuello y espalda, avanzó algunos metros y cayó. Perdió la vida a causa de hemorragia severa. Vestía playera azul, pantalón de mezclilla, tenis negros y portaba una mochila.



Más tarde, fue identificado como José Ignacio D. R., tenía 28 años de edad y trabajaba como maletero en la terminal ADO. Elementos de las policías Estatal y Municipal, de la Guardia Nacional y de la Marina acordonaron el área, mientras personal del Servicio Médico Forense retiró el cuerpo para iniciar las diligencias correspondientes.



La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio. De manera extraoficial se menciona un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.