PRESIÓN DE POBLADORES DE SANTA RITA DOBLEGA AL EJÉRCITO

HABRÁ PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA A CAMPESINOS ATROPELLADOS Y POR DAÑOS

Hopelchén.- Luego de 3 horas de presión de campesinos de Santa Rita Becanchén en la Base de Operaciones del Ejército Mexicano, el coronel Romeo Pérez Zárate ofreció pagar gastos médicos, reparar la moto dañada, dar apoyo económico por invalidez laboral y revolver el arma, con lo cual quedó solucionado el conflicto originado cuando una unidad militar embistió a dos labriegos en el vehículo de 2 ruedas, les quitaran la escopeta calibre 20 y los dejaran tirados en el suelo.



En la reunión estuvieron los dos pobladores lesionados y familiares, el coronel Romeo Pérez, el comandante interino Roberto España y el comisario municipal de Santa Rita José Antonio Ramos Pino.



Ramos Pino dio a conocer los militares reconocieron su negativo proceder para el decomiso del arma, la cual aunque no está registrada la escopeta calibre 20 les será devuelva.