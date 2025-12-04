AUTO SE SALE DE LA CARRETERA Y QUEDA LLANTAS ARRIBA; NO HAY HERIDOS GRAVES

Ciudad del Carmen.- Durante la mañana de hoy miércoles, en el kilómetro 104 de la carretera Villahermosa–Ciudad del Carmen un vehículo Nissan tipo Sentra color rojo se salió de la cinta asfáltica y volcó quedando con las llantas hacia arriba.



Al lugar llegó personal de la ambulancia de Protección Civil de Nuevo Progreso, para brindar atención y apoyo a los ocupantes del auto, sin que hasta el momento se reporten lesionados de gravedad.