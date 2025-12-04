jueves, diciembre 4, 2025
Lo último:
Municipales

AUTO SE SALE DE LA CARRETERA Y QUEDA LLANTAS ARRIBA; NO HAY HERIDOS GRAVES

Ciudad del Carmen.- Durante la mañana de hoy miércoles, en el kilómetro 104 de la carretera Villahermosa–Ciudad del Carmen un vehículo Nissan tipo Sentra color rojo se salió de la cinta asfáltica y volcó quedando con las llantas hacia arriba.


Al lugar llegó personal de la ambulancia de Protección Civil de Nuevo Progreso, para brindar atención y apoyo a los ocupantes del auto, sin que hasta el momento se reporten lesionados de gravedad.

También te puede gustar

Le explota batería de camión en el rostro

Exigen a Layda Sansores apoyar al sector pesquero y salvar la pesca de pulpo

Secundarias tendrán maestros de educación especial

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *