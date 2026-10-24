CONFIRMA VÍCTOR SARMIENTO QUE EL GOBIERNO DE LAYDA NO LE HA CUMPLIDO A LOS CAMPESINOS; “SIGUEN LAS GESTIONES POR EL TUA”

Tal y como denunciaron campesinos, quienes advirtieron que retomarían protestas el próximo año ante la falta de respaldo, el secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, confirmó que no hay avances para la instalación del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en el Estado, pues siguen las gestiones del Gobierno para lograr su recuperación tras la decisión de trasladarlo al otro Estado.

Como justificación, dijo que pese a lo anterior el servicio no se ha dejado de prestar a los campechanos, pero debido a la gente que no tiene recursos para viajar, es necesaria la reincorporación del TUA en el Estado, ya que esta es la mayor petición que reciben por parte de los ciudadanos y campesinos.

Y soltó: “Tenemos que sensibilizar a México porque en Campeche hay mucho campesinado, mucha gente muy pobre, y hay muchos casos”.

A la pregunta de si estima que en lo que resta de este año o lo que queda del siguiente a la actual Administración estatal se pueda concretar esa exigencia campesina, Sarmiento Maldonado dijo ser persistente, estar dedicado 24/7 al tema de la gobernanza y sólo son 2 entidades las afectadas por estas acciones, “y eso me pega”.

Sarmiento Maldonado aseguró que el retorno del TUA no es un tema de presupuesto, sino de política nacional por parte del Gobierno Federal, pues la Secretaría de Gobierno que él preside no tendría impedimento para rentar un edificio y pagar a empleados y la luz.