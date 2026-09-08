URGE ACCIÓN INTEGRAL DE LAS AUTORIDADES PARA QUE SENTENCIA A FAVOR DE LAS ABEJAS Y CONTRA AGROQUÍMICOS NO SEA LETRA MUERTA, ADVIERTEN

Hopelchén.- La defensora ambientalista Leydy Pech, del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, advirtió que la sentencia de amparo obtenida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar a las autoridades a que protejan a las abejas y frenen la contaminación por agroquímicos en Hopelchén, requiere respuesta articulada entre los tres niveles de Gobierno para que sea efectiva y no quede como letra muerta.

Subrayó que el fallo, que reconoce los derechos de las 17 comunidades mayas a un medio ambiente sano, agua limpia y salud, y ordena el monitoreo permanente del agua por plaguicidas como el glifosato, pone sobre la mesa un problema mayúsculo que trasciende el Municipio y afecta a toda la Península de Yucatán.

“No nada más en Hopelchén tenemos problemas con el agua, sino también en Mérida con las granjas contaminantes, por eso la respuesta no puede venir de un solo lado, sino se tiene que construir una propuesta integral que reconozca el conocimiento de las comunidades, pues aquí los que sabemos de manejo de recursos naturales somos nosotros”, aseveró.

La sentencia, destacó, representa un precedente en el país, pero se necesita un cambio de modelo de desarrollo para los pueblos indígenas, porque el actual “está acabando con la vida de las comunidades mayas, y no se ha encontrado una alternativa más sana que nos permita vivir con dignidad”.

Pech recordó que el Colectivo también espera otra resolución de la Corte sobre el reconocimiento de las abejas como sujetos de derecho, un caso histórico que analiza el Máximo Tribunal y que podría establecer criterios novedosos en materia de justicia ambiental y derechos bioculturales. “Están saliendo sentencias, pero si no hay una respuesta integral, no serán efectivas”, enfatizó.

Llamó a involucrar en la solución a instituciones académicas, gobiernos, empresas, sociedad civil y organismos internacionales, y a aplicar el principio de precaución ante la incertidumbre científica sobre los daños. “Tenemos que mirar el problema del agua, las abejas, los montes y los cenotes, porque de eso depende la vida del pueblo maya”, advirtió.