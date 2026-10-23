¡ALERTA EN LA SECUNDARIA 3 DEL INSTITUTO CAMPECHANO!; DENUNCIAN VENTA DE DROGAS Y AMENAZAS; PADRES TEMEN POR SUS HIJOS

—¿QUÉ HACE EL DIRECTOR?, CUESTIONAN

San Francisco de Campeche.- Padres de familia de la Escuela Secundaria General Número 3 “Instituto Campechano” denunciaron de manera anónima la presunta venta, introducción y suministro de drogas, principalmente una sustancia conocida como “cristal”, al interior del plantel y en sus alrededores, así como amenazas y acorralamientos contra estudiantes.

Además, acusaron a la Dirección del plantel de limitarse a “mandar a hablar” a los responsables sin resolver el problema, por lo que exigieron la intervención de las autoridades competentes, la revisión de mochilas y una junta general con la sociedad de padres de familia.

“La escuela tiene unos temas muy graves y delicados sobre drogadicción…”, relató uno de los padres, quien solicitó el anonimato.

Expuso que las denuncias fueron planteadas a la Dirección desde el bimestre pasado. “Se le ha comentado, pero sólo nos promete mandar a hablar a los papás y a los responsables pero no vemos solución”, lamentó.

Los padres explicaron que no han acudido a las autoridades por temor a que la persona que presuntamente suministra o introduce la droga al plantel atente contra sus hijos. “Nosotros no le hemos turnado a las autoridades porque nos dijeron que nuestra niña puede ser… La persona que lo suministra, que lo vende o que lo mete al plantel la puede lastimar, pero pues ahorita que se está dando la situación, ¿para qué seguirnos callando?”, expresó.

“MÁS DE 10 CASOS CONFIRMADOS”

Cuestionado sobre el número de casos, el denunciante sostuvo que hay más de 10 confirmados y estimó que la problemática alcanza a gran parte del alumnado. “No, confirmados te puedo decir que hay más de 10, o sea, casi la mayoría del plantel tiene ese problema. Casi la mayoría del plantel”, remarcó.

Reveló que su caso fue “más grave” y que su familia ya tomó cartas en el asunto con el menor, con apoyo de autoridades pertinentes, familiares y amigos.

“Estamos batallando para salir del problema en conjunto con mi familia y autoridades pertinentes que amigos nos proporcionaron”, señaló.

No obstante, reprochó que hasta el momento no se haya convocado a una junta general con toda la sociedad de padres de familia. “Sé que quizá me estoy metiendo en un problema por hablar, pero prefiero que sea público”, apuntó.

AMENAZAS Y DIFUSIÓN DENTRO DEL SALÓN

De acuerdo con otro testimonio, los estudiantes han sido amenazados y acorralados, mientras que la droga presuntamente circula dentro de los salones.

El denunciante afirmó que la droga se está difundiendo dentro de las aulas y añadió que los rumores también circulan entre los propios estudiantes, tanto en vehículos como en el transporte público.

“Entonces, esto no es un problema de ahorita. Es un problema que ya años atrás se viene arrastrando, entonces ¿qué hace el director?”, cuestionó.

EXIGEN REVISIÓN DE MOCHILAS Y PRESENCIA POLICIACA

Los padres exigieron la presencia de las autoridades en el plantel y la revisión de mochilas, una medida que, según señalaron, ya han solicitado ante la Secretaría, pero que no se aplica.

“Yo exijo, exijo que esté presente la autoridad, la policía, que hagan revisión de mochilas, es un apartado que ya es exigente ante la Secretaría, ya lo deben de hacer y no lo practican”, demandó uno de los denunciantes.

Asimismo, cuestionaron el desempeño del director: “¿Qué hace?, pues estamos preocupados como padres porque traemos a nuestros hijos esperando que aquí se les fomenten los valores, como el director ahí tiene su misión y visión. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la visión de la escuela? ¿Se está realizando? Nos queda claro que no”, expresó.

Los padres señalaron que algunas madres acudieron individualmente a hablar con el director y que este negó que las alumnas le hubieran comentado la situación.

“Las mamás ya se reunieron, ya vinieron a hablar con el director y él solamente dice que su responsabilidad es informarnos”, concluyeron.