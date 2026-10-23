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¡PALIZADA EXIGE CUENTAS!; LLEGADA DE AMBROSIO GUTIÉRREZ DEBE TRADUCIRSE EN AUDITORÍA POR ADEUDOS Y FALTA DE PAGO A TRABAJADORES, AFIRMAN

Palizada.- El cambio de alcalde en el municipio de Palizada no puede significar que los problemas queden sin atención, sobre todo los relacionados con los adeudos y la falta de pago a trabajadores. Por ello, lo primero que debe hacerse es una auditoría para tener claras las cuentas que recibe Ambrosio Gutiérrez Pérez, afirmó el diputado panista Josué Rodríguez Golib.

El legislador consideró necesario que el nuevo Gobierno Municipal de Palizada atienda los problemas que arrastra el Ayuntamiento y que, si durante la revisión de las cuentas se detectan malos manejos, intervengan las instancias competentes, ya sea la Contraloría Interna o la Auditoría Superior del Estado.

Sobre los señalamientos de una posible intervención del Gobierno del Estado en la salida de Pedro Ayala, señaló que, independientemente de las causas que hayan provocado su licencia, quienes terminan afectados son el municipio y sus ciudadanos.

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