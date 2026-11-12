ASF DETECTA MÁS DE 39 MDP SIN COMPROBAR EN EL GOBIERNO DE LAYDA: EDUCACIÓN Y SALUD, BAJO LA LUPA

Vía: analisis.mx

El gobierno de Layda Sansores San Román enfrenta nuevos cuestionamientos por el manejo de recursos federales, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 39 millones 104 mil 37 pesos, correspondiente a la Cuenta Pública 2025, principalmente en los sectores educativo y de salud.

De acuerdo con información publicada por Análisis.mx, las observaciones incluyen transferencias sin documentación justificativa, pagos por servicios cuya prestación no fue acreditada y adquisición de bienes sin evidencia de entrega. Estas irregularidades administrativas mantienen bajo revisión el destino de recursos que debían beneficiar a escuelas y servicios de salud.

El mayor monto observado corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples, con 18.7 millones de pesos destinados a infraestructura educativa sin respaldo documental suficiente. A ello se suman 16.7 millones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, donde se identificaron pagos a personal con plazas geográficamente incompatibles y a trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuyas funciones educativas no fueron acreditadas.

En el sector salud, la ASF observó otros 3.6 millones de pesos por la compra de uniformes cuya entrega no pudo comprobarse. Aunque el Gobierno del Estado reintegró 24.7 millones de pesos, principalmente por recursos sanitarios no ejercidos, las observaciones señaladas continúan sujetas a aclaración.

Los señalamientos surgen en medio de los problemas financieros reportados por la administración estatal, que ha solicitado prórrogas para cubrir pagos de electricidad y obtuvo autorización para contratar deuda por mil millones de pesos.