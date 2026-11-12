TRES PEREGRINOS DE YUCATÁN LESIONADOS TRAS SER EMBESTIDOS POR TRÁILER CARGADO DE CHATARRA

Tres peregrinos originarios de Yucatán resultaron lesionados después de que un tráiler de doble remolque, cargado de chatarra, impactara el mototaxi en el que viajaban rumbo a Campeche, sobre la carretera federal Campeche-Mérida.

El aparatoso accidente ocurrió a la altura del kilómetro 70 de la carretera federal 180, cerca de la comunidad de Pocboc, en el municipio de Hecelchakán, donde la pesada unidad colisionó contra el vehículo que transportaba a los peregrinos.

Debido a la fuerza del impacto, el mototaxi quedó prácticamente destrozado, mientras que sus ocupantes sufrieron diversas lesiones y tuvieron que recibir auxilio para ser trasladados al Hospital IMSS-Bienestar de Hecelchakán. En tanto, los demás integrantes del grupo de peregrinos permanecieron en el lugar para recuperar las pertenencias que quedaron esparcidas.

El tráiler permaneció detenido sobre uno de los carriles de circulación, por lo que fue necesario señalizar la zona para prevenir otro percance. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de los afectados.