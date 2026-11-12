CAMIONETA SE INCENDIA TRAS APARATOSO ACCIDENTE EN LA ESCÁRCEGA – CHAMPOTÓN: REPORTAN UN POSIBLE LESIONADO GRAVE

Una camioneta blanca terminó envuelta en llamas después de sufrir un fuerte accidente sobre la carretera federal Escárcega-Champotón, cerca de la comunidad de Revolución, donde se reportó de manera preliminar una persona gravemente lesionada.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad se salió de la cinta asfáltica y terminó a un costado de la carretera, donde comenzó a incendiarse hasta quedar consumida por el fuego. Tras recibir el reporte de emergencia, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) se trasladaron al lugar para brindar auxilio y verificar si había personas lesionadas.

Versiones preliminares señalan que una persona habría sufrido heridas de gravedad; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su estado de salud ni si fue trasladada a un hospital.