HALLAN CUERPO FLOTANDO EN AGUAS DEL JARDÍN BOTÁNICO

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado flotando en las aguas del Jardín Botánico, ubicado en la colonia Renovación Tercera Sección, lo que generó alarma por el hallazgo. De acuerdo con las imágenes difundidas, aparentemente se trata de un hombre, cuya identidad permanece desconocida hasta el momento.

Las circunstancias en las que el cuerpo terminó en el agua aún no han sido esclarecidas, por lo que se desconocen las posibles causas del fallecimiento y el tiempo que llevaba en el lugar. Hasta ahora, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad de la víctima ni las condiciones en que ocurrió el hecho.