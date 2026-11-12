ROCÍO ABREU NO ATIENDE DEMANDAS SALARIALES DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS DE PEMEX, ACUSAN

-Desde septiembre le enviaron solicitud de audiencia y hasta la fecha no responde

La falta de atención a sus demandas salariales de técnicos y profesionistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) generó inconformidad entre integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), quienes denunciaron que la diputada federal Rocío Abreu Artiñano no ha respondido a su solicitud de audiencia.

Patricia Viveros Domínguez, secretaria general nacional de la organización, explicó que desde septiembre solicitaron una reunión con la presidenta de la Comisión de Energía, para exponerle la exclusión de este sector de los incrementos salariales desde 2025, situación que consideran discriminatoria.

Lamentó que pese a las constantes e insistentes gestiones, pues está en proceso la autorización del presupuesto, no hayan sido recibidos, y que durante la reciente comparecencia del director de Pemex la legisladora no abordó esta problemática ni planteó alguna pregunta incómoda, pues predominaron los reconocimientos hacia la empresa.

Viveros Domínguez cuestionó que Abreu Artiñano proyecte una imagen de respaldo a los trabajadores mientras, a su consideración, mantiene sin atención una demanda que afecta a los técnicos y profesionistas petroleros.

Respecto a las posibles aspiraciones políticas de la legisladora, señaló que será el electorado quien evalúe su desempeño.

Por último, anunció que continuarán exigiendo una reunión urgente, ante el riesgo de que concluya otro año sin resolverse la situación salarial de este sector.