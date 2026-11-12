“LA MOVILIDAD NO SE PLANEA DESDE UN ESCRITORIO”; PRI EXIGE SOLUCIONES REALES AL CONFLICTO DEL TRANSPORTE

—ENTRE EL “TREN FANTASMA” Y EL PLEITO POR LAS PLATAFORMAS; DIPUTADO EXHIBE FALLAS EN MOVILIDAD

San Francisco de Campeche.- Ante el riesgo de que las diferencias entre taxistas y conductores de plataformas digitales deriven en mayores enfrentamientos, el diputado priista Jorge Salim Abraham Quijano planteó que el Congreso del Estado convoque a una mesa de trabajo con autoridades, transportistas, empresas de plataformas, especialistas y organizaciones ciudadanas, debido a la falta de soluciones de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC). Además, propuso crear una comisión especial de movilidad que dé seguimiento al conflicto y revise la legislación, los costos y los procedimientos de regularización, pues advirtió que no quieren una mesa de diálogo que termine únicamente en fotografías y buenas intenciones.

El legislador sostuvo que no se trata de defender a los taxistas contra las plataformas ni viceversa, sino de garantizar a los campechanos un transporte seguro, accesible y eficiente. También cuestionó la planeación de las obras de movilidad y puso como ejemplo el Tren Ligero, al que calificó como un “tren fantasma”, pese a la inversión superior a 4 mil 200 millones de pesos, al considerar que la falta de consulta ciudadana dio como resultado una infraestructura distante de las necesidades cotidianas de la población.