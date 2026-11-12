“NO CONTAMOS CON LAYDA”; MIENTRAS PACIENTES DEL IMSS SIGUEN SIN MEDICINAS, ELLA SE DEDICA A RESPALDAR A PABLO GUTIÉRREZ, DENUNCIAN

Ciudad del Carmen.- José Arias Rodríguez, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad del Carmen, denunció retrasos en las consultas con especialistas, falta de medicamentos y deficiencias en la atención médica. Además, reprochó la falta de respaldo de la gobernadora Layda Sansores San Román, a quien acusó de dar prioridad al apoyo político al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.

El inconforme criticó a la mandataria estatal por mostrar, a su juicio, mayor interés en los asuntos políticos relacionados con Gutiérrez Lazarus que en los problemas de salud. Señaló que, cuando le exponen el desabasto de medicamentos y solicitan su intervención, la gobernadora responde que el director del Centro de Salud atiende el problema, pero aseguró que la escasez de medicinas persiste.

Arias Rodríguez relató que su esposa necesita seguimiento en las especialidades de medicina interna y oncología; sin embargo, para conseguir una nueva cita deberá regresar el 21 de diciembre y verificar si existe disponibilidad para 2027. “Si las autoridades afirman que hay personal profesional, ¿por qué la atención no es oportuna?”, cuestionó.

Aseguró que los derechohabientes continúan con largas esperas, dificultades para conseguir consultas y desabasto de medicamentos, pese a los anuncios oficiales sobre mejoras en los servicios médicos.

Asimismo, criticó el funcionamiento del sistema Unifila, pues denunció que, después de “llegar como pendejos a las 5 de la mañana para sacar cita”, la asistente del médico les informa que el especialista no está disponible y los canaliza a esa área, donde pueden pasar todo el día a la espera de que algún doctor los atienda.