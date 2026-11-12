Si ya todos los órganos electorales están contaminados, entonces la ciudadanía queda en total indefensión ante el proceso que se avecina.

Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado se haya declarado por segunda vez como incompetente para sancionar al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche (TSJE), Pedro Alcudia Vázquez, por violencia política en razón de género, no resulta sorprendente.

Asombroso hubiera sido que se hubieran declarado a favor de que se investigue al magistrado.

Por procedimiento, el caso se turnará al Tribunal Electoral del Estado de Campeche que podría tomar una decisión similar, para que sean loa magistrados de la Sala Regional Xalapa quienes resuelvan esta papa caliente e impongan la sanción que corresponda al abogado poblano.

La explicación es sencilla. “Favor con favor se paga”, y tanto los consejeros electorales como los magistrados federales saben que el ‘paro’ no se lo están haciendo al magistrado Alcudia, cuyo poder e influencia son realmente nulos si no tuviera el respaldo de la gobernadora.

Y es a ella exactamente, a la señora Sansores San Román a quienes quieren satisfacer los del IEEC y los del TEEC. A pesar de que ya está en sus últimos meses de gestión, ellos saben que la señora tiene el poder hasta el último día de su mandato.

El mensaje que envían, sin embargo, es muy preocupante, sobre todo en estos momentos en que las autoridades electorales se encuentran ante el escrutinio público, y que han perdido el último grado de credibilidad que les quedaba.

Si ya todos los órganos electorales están contaminados, entonces la ciudadanía queda en total indefensión ante el proceso que se avecina.

Por eso lastima tanto que los consejeros y los magistrados estatales electorales de Campeche no se hayan puesto las pilas.

En momentos de descrédito para la mayoría de sus colegas del INE y de los OPLE’s, que las autoridades electorales de Campeche hubieran asumido una postura valiente e independiente, habría inyectado altas dosis de confianza al ciudadano.

Pero hicieron todo lo contrario, y los efectos también serán adversos.

Es indispensable y urgente tener autoridades electorales independientes, por eso resulta repudiable que haya sido un Gobierno surgido de un movimiento democrático que costó cientos de vidas, el que haya destrozado la credibilidad en esas instituciones.

Les conviene, claro, que las autoridades electorales tengan la misma actitud que asumieron los consejeros campechanos. Necesitan mucha sumisión y obediencia ciega para dar el golpe electoral en 2027 que reafirme la fuerza de los emisarios de la 4T. Necesitan seguir controlando la Cámara de Diputados y la mayoría de las gubernaturas.

Y puede que lo logren, a menos que el día de la jornada comicial, los aplaste un tsunami de votos.

Decía López Obrador que solo el pueblo puede salvar el pueblo. Y vaya que en eso siempre ha tenido razón.