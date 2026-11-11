ASEGURA EDUARDO ZUBIETA QUE ATENDERÁ A CHOFERES DE APLICACIONES, PERO EXIGE QUE CUMPLAN LOS MISMOS REQUISITOS QUE LOS “MARTILLOS” TAXISTAS

-También deben acercarse los dueños de las plataformas, pues son los que recibirían las concesiones

El director general de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, aseguró que accederá a reunirse con los conductores de aplicaciones de transporte que han solicitado audiencia, aunque resaltó que los dueños de esas plataformas también deben acercarse a la autoridad estatal, pues son quienes recibirían las concesiones, y subrayó que en la certificación debe ser aplicados los mismos criterios para ellos y los “martillos” de taxistas.

Aseguró que tras recibir el oficio de los conductores analizará cada uno de los puntos y los atenderá a más tardar la próxima semana, destacando que ya leyó el pliego petitorio y que hasta ahora sólo gente de Didi se ha acercado para dialogar.

Zubieta Marco explicó que comprende que es una nueva oportunidad de trabajo para ellos y se pronunció a favor de los ciudadanos, pero consideró necesaria una regulación para garantizar, por ejemplo, que el chofer no consuma ningún tipo de sustancia ilícita o que el auto cuenta con seguro que cubrirá los gastos ante alguna emergencia.

También expuso que hay muchos “martillos” que llevan años buscando una certificación como choferes y una concesión como tal, por lo cual su queja es entendible, ya que con una aplicación los conductores de plataformas son certificados, y por eso deben ser aplicados los mismos criterios para ambos grupos.