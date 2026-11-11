CONGRESO DE #CAMPECHE PIDE ATENDER NECESIDAD DE AMBULANCIA EN SANTO DOMINGO KESTÉ

Por unanimidad, con 27 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó un exhorto a la Secretaría de Salud de Campeche para que evalúe las necesidades de traslado médico de emergencia en la comunidad de Santo Domingo Kesté, municipio de Champotón.

La propuesta, presentada por el diputado Pedro Hernández Macdonald, de Movimiento Ciudadano, busca que las autoridades sanitarias analicen la posibilidad de asignar una ambulancia equipada a la localidad, de acuerdo con los recursos disponibles y las condiciones necesarias para su funcionamiento.

El exhorto también contempla mejorar la coordinación con los servicios de emergencia que ya operan en la región, con especial atención a niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes que requieren atención urgente.

A la iniciativa se sumaron el diputado priista Jorge Salim Abraham Quijano, integrantes de Movimiento Ciudadano y las diputadas independientes Maricela Flores Moo y Gladys Sofía Rivera López.