OPINIÓN: PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, EL CACIQUE DE CARMEN AHORA LO QUIERE SER DE TODO CAMPECHE | Por: Guillermo del Jesús Padilla Sierra

– Paseíllo

Hay una ficción legal en Carmen que todos conocen y nadie en el poder se atreve a desmentir. Pablo Gutiérrez Lazarus, legalmente, ya no es alcalde. Pidió licencia en junio de 2026, se fue a buscar la gubernatura, dejó en el papel a su suplente, Priscila Heredia Novelo. En el papel, insisto. Porque en los hechos, en la realidad, en el Palacio Municipal de Carmen, el que sigue mandando es Pablo. El que sigue decidiendo es Pablo. El que sigue ordenando es Pablo. La licencia fue un trámite, no una salida. Fue una simulación para hacer campaña con dinero y estructura de Morena, sin soltar jamás el control del Municipio.

La prueba, tan burda, tan cínica, tan pablista, está en la oficina. La oficina de la Presidencia, la oficina grande, la oficina del poder, la sigue ocupando Pablo Gutiérrez Lazarus. Ahí sigue su silla, ahí sigue su escritorio, ahí sigue su gente, ahí sigue su sombra. Priscila Novelo, la alcaldesa formal, la alcaldesa de papel, despacha desde otra oficina. Desde una oficina chiquita, de segunda, para los asuntos sin importancia. Para firmar lo que le dicen que firme. Para atender lo que Pablo no quiere atender.

Y ahí está la radiografía perfecta del pablistismo: Priscila reducida a eventos sociales, a cortar listones, a tomarse la foto, a recoger basura y cacharros en colonias populares, mientras Pablo decide las obras, los contratos, los negocios, los predios, las venganzas. Ella a la calle con la escoba, él en la oficina con el poder. Ella a sonreír en los festivales, él a operar la sucesión. Ella a ser la cara amable, él a ser la mano dura. Es el viejo truco del cacique: poner a una figura dócil al frente para que nadie le reclame, mientras él sigue tirando los hilos desde atrás. Detrás del trono, como siempre.

Y por eso Pablo es tan peligroso para Campeche. Porque no es solo soberbio, arrogante, prepotente, visceral, violento y vengativo. Es, además, un hombre que no sabe soltar el poder. Un ególatra que cree que Carmen es suya, que la Presidencia es suya, que la oficina es suya, que el estado debe ser suyo. Un fuereño que desprecia a los campechanos de la capital —prefiere primero ser perro que campechano, como ya se escribió— y que ahora anda como perro pidiendo el voto a esos mismos campechanos que desprecia. Si en Carmen no dejó la oficina ni siquiera cuando pidió licencia, ¿qué va a dejar en Campeche si llega a gobernador? Nada. Absolutamente nada.