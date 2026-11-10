CAMPECHE PONE LÍMITES A LA EXPOSICIÓN DE MENORES EN REDES SOCIALES; NI EL PERMISO DE LOS PADRES JUSTIFICA VULNERAR SUS DERECHOS

San Francisco de Campeche.- Con 34 votos a favor y ninguno en contra, es decir, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas para proteger la identidad y los datos personales de los menores de edad, sobre todo ante los riesgos en redes sociales y plataformas digitales, lo que incluye las autorizaciones de los padres.

Se resaltó que una fotografía, un video o una publicación en redes sociales pueden parecer algo sencillo, pero cuando involucran a niñas, niños y adolescentes, es importante pensar en cómo esa información puede afectar su seguridad, su privacidad y su futuro. Por ello, las infancias tienen derecho a crecer sin que su imagen o sus datos personales sean utilizados de manera que se ponga en riesgo su bienestar.

Así, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, a partir de una iniciativa presentada por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez y la diputada Mayda Aracely Mas Tun (Morena).

Estas modificaciones buscan fortalecer la protección de la identidad, la imagen, la voz y los datos personales de niñas, niños y adolescentes, especialmente ante los riesgos que pueden presentarse en redes sociales y plataformas digitales.

LO QUE ESTABLECEN LAS REFORMAS

– Proteger su imagen, voz, identidad y datos personales, tanto en espacios físicos como en internet y redes sociales.

– Evitar que sus fotografías, videos o información personal sean utilizados con fines comerciales, de promoción o para obtener beneficios cuando esto afecte sus derechos.

– Establecer medidas para impedir que sus datos personales sean utilizados para crear perfiles automatizados destinados a publicidad personalizada o explotación comercial dirigida a menores de edad, conforme a la legislación aplicable.

– Fortalecer el cuidado de su identidad en publicaciones oficiales, materiales audiovisuales y contenidos digitales, especialmente cuando se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

– Procurar que las instituciones y quienes recopilen información de niñas, niños y adolescentes utilicen únicamente los datos necesarios y para los fines autorizados.

– Facilitar los mecanismos para solicitar el acceso, la corrección, la cancelación u oposición al uso de sus datos personales, de acuerdo con las disposiciones legales.

– Establecer que la autorización de madres, padres o tutores no justifica la difusión o utilización de información que resulte contraria a los derechos de niñas, niños y adolescentes.