“EN LO ÚNICO QUE ME PUEDES GANAR ES CANTANDO: DIPUTADOS DE MC Y MORENA PROTAGONIZAN UNA DISCUSIÓN EN EL CONGRESO

Una discusión entre diputados de Morena y Movimiento Ciudadano (MC) encendió los ánimos durante la sesión del Congreso del Estado, luego de que el legislador morenista Omar Talango Cervantes expusiera las necesidades de bacheo y mantenimiento vial en comunidades rurales.

El debate derivó en un enfrentamiento verbal entre Elías Baeza Aké, de Morena, y Pedro Armentía López, de Movimiento Ciudadano, quienes intercambiaron cuestionamientos sobre su trabajo legislativo y su conocimiento de las necesidades ciudadanas.

Baeza Aké defendió sus intervenciones sobre carreteras estatales, salud y servicios públicos, al asegurar que los diputados deben representar a la población y no únicamente a sus partidos. Sin embargo, también lanzó descalificaciones contra sus adversarios políticos, lo que elevó la tensión en el recinto.

Armentía López respondió a los señalamientos y reconoció que existen necesidades de infraestructura en algunas comunidades, aunque destacó que el Ayuntamiento ha mantenido comunicación con vecinos para atender sus planteamientos. Posteriormente, lanzó una burla dirigida a Baeza Aké: “Donde sí me puedes ganar es cantando. Ahí sí creo que me podrías ganar”.

Entre interrupciones, reclamos y acusaciones, la presidencia de la sesión tuvo que solicitar respeto a la Ley Orgánica del Congreso y recordar a los legisladores que no están permitidos los diálogos directos durante las intervenciones en tribuna.