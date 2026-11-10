HIJO ENCUENTRA SIN VIDA A SU PADRE EN UNA PARCELA DE NARANJAS EN EMILIANO ZAPATA

Tenabo.- Un joven se llevó una trágica sorpresa la mañana de este martes, al encontrar a su padre sin vida en una parcela de naranjas ubicada en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Tenabo.

La víctima es un hombre de aproximadamente 50 años de edad, de quien su hijo no tenía noticias desde la noche anterior.

De acuerdo con el reporte, el joven acudió como todos los días a trabajar al terreno, donde encontró a su padre tirado en el suelo, por lo que solicitó ayuda de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública de Tenabo, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y acordonaron el área.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para la realización de la necropsia de ley, con el propósito de determinar las causas del fallecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.