Juntos pero no revueltos

El Chino puede ser el candidato común a gobernador de dos o más partidos, y trabajar desde sus trincheras para arrimarle votos, aunque en otros cargos, cada partido tenga sus propios candidatos…



–“Una de las noticias de trascendencia política más importantes que ocurrió esta semana, anunció el bolero don Memín, es la declaración del Viejo Dante, el fundador del partido naranja, respecto de que no va haber alianza en nuestro Estado, por lo que van solos a la elección, eso sí, con la certeza de que van a ganar de manera contundente”.



–“Me pareció una declaración, primero desafortunada, expresó doña Chela, segundo precipitada y tercero, muy forzada. Como que el señor tenía prisa por dejar claro que no quieren alianza a favor del Chino exalcalde, aunque eso no le quita la certeza de que van a ganar la elección”.



–“No duden que hasta en eso tenga metidas las manos y las patas la Tía gobernanta, añadió don Julián. Recuerden que ambos estuvieron juntos en el partido naranja hace muchos años, y que el Viejo Dante es muy amigo de la familia de la mandataria, así que, un favorcito no se le niega a nadie. Habría que definir no obstante, qué tanto peso pueda tener la palabra del senecto líder moral de los naranjas, ya que su Consejo Nacional puede decidir otra cosa”, argumentó.



–“A mí lo que me sorprendió, dijo el poeta Casimiro, es la entereza con que asumieron acá los líderes naranjas esa desafortunada, precipitada y forzada declaración del viejo Dante. Nadie se alarmó, nadie pegó el grito al cielo y al contrario, la respuesta común fue que ese partido estaba listo para competir, solos o acompañados y que el proyecto sigue siendo el Chino Eliseo, y que de eso no hay ninguna duda”.



–“Es que también hay que recordar un tema esencial, apuntó como un erudito el bolero don Memín. Ya se reformó el Código Electoral para que varios partidos políticos, sin necesidad de firmar una coalición o alianza, puedan postular a candidatos comunes. Es decir, el Chino puede ser el candidato a gobernador de dos o más partidos, y trabajar desde sus trincheras para arrimarle votos, aunque en otros cargos, como alcaldía y diputaciones, cada partido tenga sus propios candidatos”.



–“¡Exacto! Exclamó doña Chela. Yo creo que ese es el quid del asunto. Así que de poco les valió hacer fiesta a los guindas, los verdes, los chairos y los matraqueros del régimen porque según ellos, ‘dejaron solo a Eliseo’. Incluso la Tía le puede seguir espantando a cualquier otro partido que se quiera coaligar con los naranjas, al cabo que la verdadera alianza es con el ciudadano, con el votante, con el que tiene en sus manos la credencial de elector. Se puede ir juntos, pero no revueltos, y trabajar conjuntamente por que gane el candidato del cambio, y no el de la continuidad del desastre que nos está dejando la Tía” subrayó.

–“Viendo así las cosas, concluyó don Julián, ahora entiendo la calma con que los líderes naranjas locales recibieron la frase lacónica del Viejo Dante. Y supongo que lo que sigue es trabajar, trabajar y trabajar, para que más ciudadanos se sumen a esta lucha que no será fácil, pero que tampoco es imposible” remató.