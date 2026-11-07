CIRCULA EN REDES: MORENA Y PABLO SIGUEN DESAFIANDO LA LEY AL PROMOCIONARSE CON EMPLEADOS DE LA COMUNA DE ESCÁRCEGA; RATH, POR LA REELECCIÓN

-Exalcalde y expresidiario Rodolfo “RoBa” Bautista se suma a la campaña municipal

En otra demostración de que la ley es lo que menos le importa, y sin que el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) intervenga, el coordinador estatal de la transformación y candidato de la gobernadora Layda Sansores a gobernador, Pablo Gutiérrez Lazarus, se reunió con el alcalde Juan Carlos Hernández Rath, trabajadores de base, directores y subdirectores y algunos regidores del Ayuntamiento de Escárcega.

Además de la presencia del dirigente estatal de Morena, el chilango Erick Reyes León, llamó la atención la presencia del exalcalde Rodolfo Bautista Puc, quien hace unos meses fue arrestado e ingresado al penal de San Francisco Kobén por desvío de recursos, quien así se suma a la campaña de Hernández Rath, a quien se le conoce como “El Enterrador”.

Así, de repetir Hernández Rath ya tiene negociado un cargo público con Rodolfo Bautista (a) RoBa, para saquear por segunda vez el Ayuntamiento.

Fuente: La Moreña Escárcega.