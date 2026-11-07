EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 07 DE NOVIEMBRE DE 2026

2 DE CADA 3 CAMPECHANOS REPUDIA A LAYDA.

El ranking de gobernadores de C&E Research correspondiente a noviembre de este año, confirma que los peores gobernadores del país son del narcopartido Morena, y que, como ya es costumbre, Layda Sansores repite como la tercera peor mandataria de México, con un desempeño que sólo aprueba el 34% de los campechanos. La cifra ha sido consistente desde hace cinco años: la repudian dos terceras partes de la población.

Casi todos sus números son consistentes con los del mes anterior: El 63% de los campechanos reprueba su manejo de la seguridad, 68% siente que es incapaz de enfrentar los problemas de la entidad, el pésimo funcionamiento del sistema de salud estatal lo repudia el 67% y su obra pública la desaprueba el 69%. También el 65% de los campechanos concuerda en que Sansores administra mal los recursos públicos, fracasó en generar empleo y que no redujo los índices de pobreza.

Aparentemente Layda Sansores sigue contando con el respaldo de una tercera de la población, misma que votó por ella en 2021, pues el repudio a su nefasto, corrupto y rapaz gobierno no ha reducido en cinco años. Dos terceras partes de los votantes reprueba, repudia y condena esta peste sansorista que ha acabado con la economía estatal. Gracias a Dios sólo restan 313 días. Ánimo.

EL IRONMAN, OTRO FRACASO DE SANSORES.

Lamenta el dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche, Héctor Cámara Mijangos, que para el Ironman 70.3 que se realizará mañana domingo se registraron apenas 100 reservaciones de habitaciones, una cifra que resulta muy baja en comparación con ediciones anteriores de ese evento. Tan solo para el Ironman del año pasado se contabilizaron 150 reservaciones.

El bajo registro de participantes coincide también con la menor afluencia turística que se viene reportando en Campeche desde que inició el nefasto Gobierno de Todos los Corruptos Sansores. Cámara Mijangos señaló que preocupa mucho a sus agremiados la reducción de la estancia promedio de los visitantes, que antes era de 5 a 7 días y ahora apenas llega a 3.

El cierre de atractivos turísticos, como las fuentes danzarinas y el video mapping que se proyectaba en el museo El Palacio del parque principal, el abandono que exhibe el Centro Histórico y la falta de una estrategia de atracción, además de los problemas de inseguridad que se reportan en la entidad, han sido determinantes en el fracaso económico de este evento.