¡MÁS PROPAGANDISTAS Y MENOS PERIODISTAS! DALILA ESCOBAR EXHIBE SIMULACIÓN EN LAS MAÑANERAS DE SHEINBAUM

La periodista Dalila Escobar denunció en su cuenta de X que las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum se han convertido cada vez más en espacios de simulación, donde se favorece la participación de personas afines al Gobierno y se limita el tiempo para las preguntas de los reporteros.

“Hoy sí fue un exceso”, expresó la comunicadora, quien criticó que el gremio periodístico normalice estas prácticas y permita que las mañaneras se utilicen para promover posturas partidistas o introducir temas que favorezcan la agenda gubernamental.

“Una conferencia de prensa es para preguntas de la prensa, no un mitin para que asistentes expongan su preferencia partidista”, reclamó.

Escobar también denunció presunto favoritismo en la asignación de lugares de las primeras filas del salón Tesorería, donde aseguró que este viernes se privilegió a hombres sobre algunas reporteras, pese al supuesto criterio de paridad de género. Además, señaló que se repitió a participantes que habían ocupado esos espacios y formulado preguntas días atrás.

Como ejemplo, expuso que un asiento de primera fila fue asignado hasta las 7:30 de la mañana a personas que llegaron después, mientras periodistas que acudieron temprano quedaron relegadas.

Aunque reconoció que Sheinbaum puede conceder la palabra a cualquier asistente, cuestionó la organización de las conferencias y pidió dejar constancia de estas irregularidades para que después no se afirme que las mañaneras siempre permitieron el libre cuestionamiento de la prensa.