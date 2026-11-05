EL BESO DE JUDAS Y ABANDONO! LAYDA Y SARMIENTO ABRAZAN PARA LA FOTO Y DEJAN EN EL OLVIDO A PAPÁ QUE LLEVA 21 DÍAS SIN SU HIJO | Por M.A.BAZAN MAPEN

Le prometieron justicia. Le dieron “atole del Bienestar”. Hoy Emmanuel amenaza con plantón indefinido en Palacio: “Al carajo con sus instituciones”, dice en redes sociales.

La foto lo dice todo. Layda Sansores abrazando, besando, sonriendo. El secretario de Gobierno, “funcionario de ornato” Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, extendiendo la mano, diciendo: “Emmanuel, yo te ayudo, no se llevaron un cachito de tu corazón, se lo llevaron completo”. Pura faramalla.

Hoy se cumplen 21 días sin su hijo. 10 días desde que les entregó carta y pruebas de los atropellos. ¿Y cuántos WhatsApp ha recibido? ¡NI UNO! Así lo denuncia públicamente Emmanuel, un padre desesperado que ya no aguanta la burla:

“Me abrazó, me besó y dio orden a Víctor Sarmiento dar seguimiento. ¡Ni un WhatsApp he recibido! Hoy tienen a un papá enojado, molesto y frustrado. Como campechano no me siento acompañado de mis autoridades. Tienen a un aliado que se puede convertir en un retractor”.

Emmanuel ya advirtió: A partir de mañana se plantará afuera de Palacio de Gobierno hasta que le digan qué están haciendo por su hijo.

“Ya no tengo fines de semana felices, no tengo que irme a mi casa en San Lorenzo, no tengo que viajar a México a ver a la familia, no tengo café con los cuates, ni fotos en eventos. Si tengo que ir a cada evento a protestar e incomodar, lo haré”.

Y lanza la frase que retumba como en los tiempos de AMLO: “¡AL CARAJO CON SUS INSTITUCIONES!”

Dice que tiene más de 3 teléfonos registrados, correo, dirección. Solo pide un hipócrita “Hola Emmanuel, cómo estás, tenemos esto”. Pero ni eso le dan.

¿DÓNDE ESTÁ LA FGECAM? ¿DÓNDE ESTÁ SARMIENTO? ¿DÓNDE ESTÁ LAYDA?

FUNDAMENTO LEGAL – EL GOBIERNO ESTÁ VIOLANDO LA LEY:

Constitución Política Art. 4º, párrafo 9º – INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ ES LEY SUPREMA:

El Estado está obligado a proteger de forma inmediata los derechos de niñas, niños y adolescentes. 21 días sin su hijo sin respuesta es una violacıón flagrante al interés superior del menor. No es un favor, es obligación constitucional. Constitución Art. 8º – Derecho de Petición Violado:

Emmanuel entregó carta y documentos hace 10 días a la Gobernadora y a Sarmiento. La Constitución obliga a responder por escrito en un plazo breve. No responder ni con un WhatsApp es violación al Art. 8 y causal de juicio de amparo. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Art. 12, 22 y 122 – Obligación de Localización y Restitución Inmediata:

Cuando un menor es separado de un padre de forma irregular, la Procuraduría de Protección de NNA y la FGECAM deben actuar de oficio e inmediatamente. La omisión es delito. Ley General de Víctimas Art. 7, 10 y 40 – Derecho a ser Tratado con Dignidad:

Emmanuel es víctima indirecta. Tiene derecho a ser atendido con humanidad, a no ser revictimizado con abrazos para la foto y luego abandonado. Lo que hicieron Layda y Sarmiento es revictimización mediática. Código Nacional de Procedimientos Penales Art. 109 y 131 – Obligaciones del MP y FGECAM:

El Ministerio Público de la FGECAM debe investigar de forma diligente, con debida diligencia y sin dilación. Si hay irregularidades en el caso del menor, debe judicializar. 21 días sin avances es omisión y retardo en la procuración de justicia. Ley Orgánica de la Administración Pública de Campeche Art. 26 – Obligaciones del Secretario de Gobierno:

Víctor Manuel Sarmiento Maldonado tiene por ley la obligación de dar seguimiento a conflictos sociales y familiares de alto impacto. Decir “yo te ayudo” y no hacer nada es incumplimiento de deberes y puede ser sancionado por la Contraloría ahora Secretaría Anticorrupción y al Congreso.

Constitución Art. 1º y 6º – Derecho a la Protesta:

Si Emmanuel se planta en Palacio o va a cada evento a incomodar, está en su derecho constitucional. La protesta por la custodia de un hijo está protegida. Si lo reprimen o lo criminalizan, el gobierno viola tratados internacionales.

El mensaje de Emmanuel es claro para Layda, para Sarmiento y para la Fiscalía de Jackson Villacís Rosado:

“Preparen todo o eviten esto. Estoy llegando a mi límite y ya no contendré nada ni a nadie gobernadora”. No quiere foto. Quiere a su hijo.