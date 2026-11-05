MOTOCICLISTA SE ESTRELLA CONTRA UNA LUMINARIA, SUFRE FUERTE LESIÓN EN EL ROSTRO

Palizada.— Un motociclista resultó lesıøn∂dø del rostro tras perder el control de su unidad y estrellarse contra una luminaria sobre la calle Abelardo Carrillo Zavala, en el municipio de Palizada.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba por dicha vialidad cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de la motocicleta, salió de la cinta de rodamiento y terminó impactándose contra la estructura de alumbrado público.

La fuerza del choque le provocó una considerable lesión en el rostro, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, posteriormente, trasladaron al motociclista a un centro médico para recibir atención especializada.