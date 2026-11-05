¡AL BORDE DE LA EXTINCIÓN!; ARTEC HUNDE AL TRANSPORTE DE CARGA EN CARMEN

La falta de actualización de concesiones, placas y documentación mantiene en riesgo de desaparecer a transportistas de carga del municipio de Carmen, quienes aseguran que llevan más de 1 año haciendo gestiones ante la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) sin obtener soluciones, ante lo cual proponen que los dejen libres con placas particulares y el órgano rector del sector se quede con las del servicio público.

Daniel Gómez Martínez, representante del sector de transporte de carga en Carmen, denunció que la falta de respuesta de las autoridades les impide acceder a contratos con empresas, debido a que sus unidades no cuentan con la documentación vigente que se exige para prestar el servicio.

Explicó que pese a haber cumplido con la revisión mecánica y realizado los pagos correspondientes, sus trámites quedaron detenidos una vez que vencieron sus concesiones, situación que los mantiene sin posibilidades de regularizar sus unidades.

Cuestionó la actuación de la Artec al considerar que no ha atendido las necesidades del gremio, mientras sus integrantes enfrentan cada vez mayores dificultades para mantenerse en actividad.

Advirtió que actualmente quedan alrededor de 20 transportistas en su agrupación, algunos de los cuales han comenzado a desanimarse ante la falta de oportunidades laborales y las complicaciones administrativas. “Estamos al borde de la extinción”, lamentó.

Gómez Martínez subrayó que la escasez de contratos y la permanencia de unidades sin trabajar agravan la situación económica del sector, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades atiendan sus solicitudes antes de que más transportistas abandonen la actividad.