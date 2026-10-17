CIRCULA EN REDES: “ES UNA MALDAD”; DETRÁS DEL TRONO, PABLO GUTIÉRREZ ORDENA ARRASAR CON “LOS DELFINES” TRAS 30 AÑOS DE FUNCIONAR SIN PROBLEMA ALGUNO

POR: VISIÓN POLÍTICA

En un acto orquestado “detrás del trono”, Pablo Gutiérrez Lazarus ordenó la limpieza de un negocio, lo que ocurrió el pasado domingo 11 de octubre, a las 7:30 de la mañana, pues personal del Ayuntamiento de Carmen destruyó con maquinaria el restaurante “Los Delfines”, ubicado en la zona federal de Playa Norte, propiedad de Óscar Sarmiento.

El dueño, en una transmisión en Facebook, denunció que el operativo ocurrió sin aviso previo y acabó con el patrimonio que construyó durante 30 años junto con su esposa e hijo.

El martes 13 de octubre, los escombros fueron retirados bajo la supervisión de José Alejandro Guerrero Cabrera, secretario del Ayuntamiento, acompañado por el jurídico Hugo Mateos.

Sarmiento reclamó lo ocurrido y denunció maldad, abuso de poder, pues señaló que el negocio había sido clausurado previamente mientras él gestionaba la reapertura.

ANTECEDENTE

Ne se trata de un caso aislado, sino es parte de la política depredadora y abusiva del exedil carmelita y virtual candidato de Morena a la gubernatura de Campeche, Pablo Gutiérrez, quien tras su regreso en 2021 y reelección en 2024 ordenó el despojo de al menos 50 predios concesionados y propiedades privadas bajo la denominada “Campaña de Recuperación de Áreas Verdes y Terrenos Baldíos”.

Entre los casos mencionados figura la ex Finca Ongay, ubicada en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000 y descrita como un terreno urbano de alto valor (https://www.facebook.com/share/1CRjt5VPmE/?mibextid=wwXIfr).

En septiembre de 2025, Olimpia Álvarez Casanova, secretaria del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen, acusó públicamente a Gutiérrez de apropiarse de predios para hacer negocios y obtener ganancias, presuntamente compartidas con integrantes del Ayuntamiento.